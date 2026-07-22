AKTUELNO

Hronika

OSUMNJIČEN DA JE PRENOSIO ZARAZNE BOLESTI KOD ŽIVOTINJA: Uhapšen muškarac kod Sremske Mitrovice

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i inspekcijskim organima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uhapsili su P. D. (1971) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka.

Kako se sumnja, u periodu od 22. novembra 2025. do 21. jula 2026. godine postupao je suprotno merama koje je donela Uprava za veterinu radi sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja na području naseljenog mesta Salaš Noćajski. Uprkos važećim merama, nastavio je da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso na svom gazdinstvu.

Foto: Foto/MUP Srbije

Prilikom kontrole na gazdinstvu zatečeno je 7.060 kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa za koje osumnjičeni nije posedovao prateću dokumentaciju niti dokaz o poreklu. Po nalogu veterinarske inspekcije, zatečeno meso, proizvedeno u neregistrovanom objektu, nepoznatog porekla, oduzeto je i upućeno na uništenje.

Foto: Foto/MUP Srbije

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Foto: Foto/MUP Srbije

Autor: Pink.rs

#Hapšenje

#Sremska Mitrovica

#muška

#zarazne bolesti

POVEZANE VESTI

Hronika

TRI OSOBE UHAPŠENE KOD ŠAPCA ZBOG EKOLOŠKOG KRIMINALA: Zabranili im, a oni ipak nastavili sa eksploatacijom peska i šljunka (FOTO)

Hronika

ŠVERC NA ZLATIBORU: Pao Bosanac sa skoro dve i po tone mesa bez porekla, MUP se oglasio

Hronika

HOROR KOD KRALJEVA! PSIMA SEKAO UŠI, REPOVE... Uhapšen stranac (34) zbog zlostavljanja i ubijanja životinja (FOTO)

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC IZ SUBOTICE: Ukrao čak 113 miliona iz budžeta Srbije

Hronika

U BEOGRADU UHAPŠEN BEGUNAC (40)! Zakupio hangar u Beogradskoj ulici - evo šta mu je sve policija pronašla u šteku!

Hronika

Policija u Prokuplju razotkrila ilegalnu trgovinu: Tehničku robu prodavao putem društvenih mreža