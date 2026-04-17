Policija u Prokuplju razotkrila ilegalnu trgovinu: Tehničku robu prodavao putem društvenih mreža

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Prokuplju, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, uhapsili su J. Đ. (31) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Kako se navodi u saopštenju MUP, sumnja se da je on nabavio različitu tehničku robu u vrednosti više od 4.000.000 dinara koju je prodavao putem društvenih mreža i dostavljao kupcima brzom poštom, iako nije imao ovlašćenje za bavljenje trgovinom.

- Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu za krivično delo nedozvoljena trgovina, priveden nadležnom tužilaštvu - navodi se u saopštenju MUP.

