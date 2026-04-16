Velika zaplena kod Požarevca: Bez akciznih markica držao robu vrednu stotine hiljada dinara (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u koordinaciji sa pripadnicima Službe za kriminalističko-obaveštajni rad i policijskim službenicima Policijske uprave Požarevac, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu podneće krivičnu prijavu protiv M. N. (1980) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog pronašla i privremeno oduzela 248 boksova cigareta i 16,3 kilograma rezanog duvana, bez akciznih markica izdatih od strane nadležnih organa i bez dokaza o poreklu.

Foto: MUP Srbije

Oduzete cigarete i duvan bili su, kako se sumnja, namenjeni daljoj prodaji, na koji način je oštećen budžet Srbije za oko 722.000 dinara.

Krivična prijava protiv dvojice maloletnika osumnjičenih za požar u mlinu 'Suvobor': Oglasio se MUP

