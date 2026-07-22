UŽAS KOD KURŠUMLIJE: Šest osoba povređeno u saobraćajnoj nesreći kod Merdara, među njima i novorođenče

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Merdara povređeno je šest osoba, a među njima ima i dece.

Kako navodi Kurir, povređeno je troje dece, od kojih je jedno tek rođena beba. Nesreća se dogodila na oko stotinak metara od administrativnog prelaza na kuršumlijskoj strani.

Na licu mesta povređenima su prve lekarske ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija ukazale pomoć, nakon čega su svi povređeni transportovani u Opštu bolnicu u Prokuplju.

Za sada zvanično nije poznato kako je tačno došlo do ove saobraćajne nesreće.

Autor: D.S.