AKTUELNO

Hronika

JELENA ODGURNULA ĆERKU (6) SEKUND PRE UDARA: Automobilom joj polomio obe noge na Vračaru, lekari se bore za život majke koja je sopstvenim telom spasla dete

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs ||

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Vardarskoj ulici na Vračaru, dvadesetjednogodišnji mladić udario je "audijem" Jelenu A. (39) i njenu šestogodišnju ćerku dok su šetale.

Kako saznajemo, pribrana majka je u poslednjem trenutku odgurnula devojčicu u stranu i tako joj spasila život i poštedela je težih povreda. Od siline silovitog udarca, nesrećnoj ženi su polomljene obe noge, a lekari u Urgentnom centru se trenutno bore za njen život, dok je devojčica prošla sa lakšim povredama.

Na lice mesta odmah je stigla Hitna pomoć koja je povređene transportovala u bolnicu, a policija je u saradnji sa tužilaštvom obavila uviđaj i nastavlja dalju istragu o ovom slučaju.

Autor: D.S.

#Hronika

#Saobraćajna nesreća

#Vračar

#povređena majka

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

JEZIVE SCENE U OBRENOVCU! BMW pokosio tinejdžera (17) na motoru: Lekari mu se BORE ZA ŽIVOT

Hronika

JEZIVI DETALJI TRAGEDIJE NA IBARSKOJ! Mladić (21) poginuo u SMRSKANOM automobilu, njegovom drugu se BORE ZA ŽIVOT nakon stravičnog sudara

Hronika

DEVOJKA ISPALA IZ AUTOBUSA, BORE JOJ SE ZA ŽIVOT! Stravična saobraćajna nesreća na Altini: Više osoba povređeno

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BARAJEVU: Mladić (21) poginuo na mestu u Svetosavskoj ulici, udario u betonski stub, suvozač hitno prevezen u bolnicu

Hronika

POGINULI SESTRA I DVA BRATA: Tragedija u Brčkom, detalji stravične saobraćajne nesreće - Još jednom čoveku se BORE ZA ŽIVOT

Hronika

UZNEMIRUJUĆI VIDEO! Pojavio se prvi snimak JEZIVE saobraćajne nesreće na Altini - Devojka od SILINE UDARA ispala iz autobusa