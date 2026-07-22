JELENA ODGURNULA ĆERKU (6) SEKUND PRE UDARA: Automobilom joj polomio obe noge na Vračaru, lekari se bore za život majke koja je sopstvenim telom spasla dete

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Vardarskoj ulici na Vračaru, dvadesetjednogodišnji mladić udario je "audijem" Jelenu A. (39) i njenu šestogodišnju ćerku dok su šetale.

Kako saznajemo, pribrana majka je u poslednjem trenutku odgurnula devojčicu u stranu i tako joj spasila život i poštedela je težih povreda. Od siline silovitog udarca, nesrećnoj ženi su polomljene obe noge, a lekari u Urgentnom centru se trenutno bore za njen život, dok je devojčica prošla sa lakšim povredama.

Na lice mesta odmah je stigla Hitna pomoć koja je povređene transportovala u bolnicu, a policija je u saradnji sa tužilaštvom obavila uviđaj i nastavlja dalju istragu o ovom slučaju.

Autor: D.S.