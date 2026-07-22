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SRBIN UŠAO U KONTRASMER I IZAZVAO SAOBRAĆAJKU: Napravio haos kod Soluna

Izvor: Blic/Typos thes, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Prava drama odigrala se u noći između ponedeljka i utorka na obilaznici oko Soluna, kada je vozač pod dejstvom alkohola ušao u suprotnom smeru na put i izazvao saobraćajnu nesreću.

Prema pisanju grčkih medija, incident se dogodio neposredno pre ponoći u noći između ponedeljka i utorka.

Šezdesetšestogodišnji državljanin Srbije ušao je u kolovoznu traku obilaznice koja vodi ka zapadu, ali se kretao u suprotnom smeru, odnosno ka istoku.

Tom prilikom sudario se sa taksi vozilom koje se propisno kretalo putem, u visini naselja Konstantinopolitika.

U nesreći nije bilo povređenih, već je pričinjena samo materijalna šteta.

Utvrđeno je da je 66-godišnji vozač bio pod dejstvom alkohola.

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#Grčka

#Saobraćajna nesreća

#Solun

#Srbin

#haos

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