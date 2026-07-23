HOROR: Beživotno TELO izvučeno iz reke kod Valjeva

U mestu Beloševac kod Valjeva juče se dogodila tragedija, kada je u reci Kolubari pronađeno beživotno telo muškarca.

Kako saznaju mediji, nadležnim službama juče je oko 13 časova dojavljeno da je u vodi uočena osoba za koju se sumnja da se utopila.

Spasilačke ekipe su na mesto nesreće stigle ubrzo nakon dojave gde su potvrdile strašne sumnje - u reci se zaista nalazilo beživotno telo.

Na teren su odmah upućena četiri vatrogasca-spasioca.

Akcija izvačenja tela iz reke čekala je dolazak mrtvozornika i nadležnih organa kako bi se obavio uviđaj i utvrdile sve okolnosti ove nesreće, kao i identitet stradale osobe.

Autor: Iva Besarabić