Brzina odnela tri života na Klisi? Putnici ostali zarobljeni u 'golfu' koji je završio u vodi

Nezapamćena tragedija koja se juče rano ujutru dogodila u novosadskom naselju Klisa, kada su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći život izgubile tri mlade osobe, najverovatnije je posledica neprilagođene brzine, saznaje Telegraf.rs.

Podsetimo, jeziva nesreća dogodila se juče oko 6.45 časova u Ulici majke Jugovića bb, kada je putničko vozilo marke "golf", zrenjaninskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Robert F. (32) iz Novog Bečeja, izletelo sa puta i završilo u kanalu.

Prema prvim rezultatima istrage i tragovima sa lica mesta, sumnja se da je vozač po dolasku do oštre krivine ulevo, usled prevelike brzine izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je sleteo sa kolovoza i prevrnuo se na krov direktno u vodu.

U kanalu, širine oko šest metara, nalazila se voda dubine oko 1,5 metara. Pretpostavlja se da udarac i pad u vodu putnicima, nažalost, nisu ostavili nikakve šanse za preživljavanje.

Osim vozača Roberta, u smrskanom vozilu stradali su i putnici Kristina M. (34) iz Beograda i mladić N. P. (27) iz Novog Sada. Lekarska ekipa Hitne pomoći mogla je po dolasku samo da konstatuje smrt sve tri osobe.

Drama na uviđaju: Traktor čupao olupinu, ronioci pretraživali dno

Sama akcija izvlačenja bila je izuzetno teška i dramatična. Zbog nepristupačnog terena i položaja u kom je vozilo završilo, spasioci su morali da koriste traktor kako bi teškim sajlama prvo okrenuli, a zatim i izvukli "golf" iz vode.

Tokom uviđaja usledio je i novi šok za prisutne dežurne službe - u mutnoj vodi kanala pronađena je ženska torba. Zbog straha da se u automobilu u trenutku sletanja nalazila i četvrta osoba, hitno su angažovani ronioci koji su detaljno pretražili dno kanala. Na svu sreću, utvrđeno je da dodatnih žrtava nema.

Tela stradalih prevezena su na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi obdukcije, koja će pokazati da li je smrt nastupila usled povreda zadobijenih u udesu ili utapanja, dok je olupina automobila po nalogu tužilaštva poslata na vanredni tehnički pregled.

Autor: S.M.