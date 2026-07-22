OTKRIVEN IDENTITET I TREĆE MLADE OSOBE: Poginuli u kanalu od metar i po vode, ronioci tražili još tela na Klisi

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Novom Sadu, u Ulici majke Jugovića bb u naselju Klisa, život su izgubile tri osobe - devojka i dva mladića.

Do jezive nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke "golf", zrenjaninskih registarskih oznaka, kojim je upravljao Robert F. (32) iz Novog Bečeja, sletelo s kolovoza i prevrnulo se direktno u kanal s vodom.

Prema prvim informacijama, automobil se kretao nekategorisanim putem iz pravca Ulice Mikanora Grujića ka Ulici Alekse Nenadovića. Po dolasku do oštre krivine ulevo, vozač je pod za sada nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo s puta i prevrnuo se na krov. Od siline udara i stravičnog prevrtanja, lim na vozilu bio je potpuno savijen i zgužvan.

U kanalu, širine oko šest metara, nalazila se voda dubine oko 1,5 metara. Sumnja se da se nesreća dogodila tokom noći ili u ranim jutarnjim satima, a pretpostavlja se da su se stradali vraćali iz ribolova.

Traktorom izvlačili smrskanu olupinu

Automobil je bio satima neprimećen pod vodom, sve dok prolaznici nisu ugledali tragove kočenja i delove automobila u vodi, nakon čega su odmah alarmirane sve dežurne službe.

Na lice mesta ubrzo su stigle policijske patrole, više vozila vatrogasaca-spasilaca i ekipa Hitne pomoći. Zbog izuzetno nepristupačnog i blatnjavog terena, vatrogasne i spilačke ekipe nisu mogle same da povuku vozilo, pa je u pomoć priskočio i traktor kako bi potopljeni i zgužvani "golf" konačno bio izvučen na obalu.

Nažalost, za vozača Roberta F. (32), kao i za putnike Kristinu M. (34) iz Beograda i N. P. (27) iz Novog Sada, nije bilo spasa. Lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt sve tri osobe.

Ronioci pretraživali vodu: Pronađena torba unela dodatni strah

Tokom dramatične akcije spasavanja, na mestu tragedije usledila je dodatna strepnja. Pored vozila u vodi je pronađena još jedna ženska torba, zbog čega se u prvom trenutku posumnjalo da se u automobilu nalazila još jedna osoba koja je možda ispala pri prevrtanju.

Na lice mesta ubrzo su angažovani i specijalizovani ronioci koji su detaljno pretražili mutnu vodu i dno kanala. Na sreću, po okončanju pretrage utvrđeno je da u vodi nema više tela i da u vozilu u trenutku nesreće nije bilo četvrte osobe.

Naložena obdukcija i vanredni tehnički pregled

Uviđajem na mestu tragedije lično je rukovodio dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Tela stradalih prevezena su na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu radi identifikacije i obdukcije, koja će utvrditi tačan uzrok smrti - odnosno da li je do fatalnog ishoda došlo usled teških povreda i gnječenja lima ili utapanja.

Po nalogu tužilaštva, olupina "golfa" upućena je na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdilo da li je tokom vožnje došlo do eventualnog otkaza mehanizma na vozilu.

Autor: Marija Radić