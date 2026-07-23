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UBICA IZ ŠAPCA POBEGAO IZ ZATVORA, PA KRENUO U NOVI ZLOČIN: Izašao na vikend, a onda ilegalno ušao u Crnu Goru, imao i saučesnika

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pixabay.com ||

Šapčanin Srboljub Vasiljković (36), koji u Srbiji izdržava kaznu zbog ubistva, uhapšen je u Podgorici nakon što je utvrđeno da je ilegalno prešao državnu granicu, a operativne informacije policije govore da je njegovim hapšenjem sprečeno izvršenje teškog krivičnog dela.

U okviru pojačanih aktivnosti usmerenih na očuvanje stabilnog bezbednosnog ambijenta u državi, otkrivanje i sprečavanje svih oblika nezakonitog delovanja, službenici Uprave policije identifikovali su i lišili slobode državljanina Republike Srbije koji je na ilegalan način prešao državnu granicu, a za kojeg postoje operativna saznanja da je sa još jednim licem, čiji je identitet poznat policiji, planirao izvršenje težih krivičnih dela.

Tokom sprovedenih aktivnosti, policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su u Podgorici zaustavili i kontrolisali državljanina Republike Srbije S.V., za kojeg je izvršenim proverama utvrđeno da je na ilegalan način prešao državnu granicu i ušao na teritoriju Crne Gore, kao i da je nezakonito boravio u Crnoj Gori.

Odmah mu određen zatvor od 18 dana

Daljim proverama utvrđeno je da je S.V. evidentiran u kaznenim evidencijama Republike Srbije kao izvršilac krivičnog dela ubistvo, za koje je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora koju nije u potpunosti izdržao, te da se trenutno nalazi na uslovnim pogodnostima.

S.V. je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o strancima, te je od strane sudije za prekršaje Suda za prekršaje u Podgorici oglašen krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 18 dana.

Po isteku kazne zatvora, službenici Uprave policije će prema S.V. preduzeti dalje represivne mere i radnje iz svoje nadležnosti – deportaciju iz Crne Gore i vraćanje nadležnim organima Republike Srbije.

Ubio mladića
Srboljub Vasiljković uhapšen je u oktobru 2016. godine zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu dvadesetdvogodišnjeg Edea Bajrića u Šapcu.

Prema tadašnjim navodima iz istrage, Vasiljković i još jedna osoba sumnjičili su se da su automobilom presreli Bajrića nedaleko od njegove kuće.

Mediji su tada objavili da se pretpostavlja da je Vasiljković najpre vratima udario Bajrića, koji je pao. Tada je došlo do svađe, nakon čega je izvadio nož i izbo ga po glavi i telu. Ranjeni Bajrić prevezen je u bolnicu, gde je ubrzo podlegao povredama.

Autor: D.S.

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