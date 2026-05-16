SRBIN SA POTERNICE UHAPŠEN U CRNOJ GORI Ilegalno prešao granicu: Policija dobila dojavu, pa ga presrela u šumi

Novosađanin M.B. (25) uhapšen je juče zbog sumnje da je nezakonito prešao državnu granicu Crne Gore, saopštila je Uprava policije (UP).

Kako su naveli iz UP, njega potražuje i Srbija.

"Službenici Stanice granične policije II Plav su, naime, postupajući shodno operativnim informacijama koje su se odnosile na to da postoji mogućnost da određeni državljanin Republike Srbije, za kojim je raspisana poternica u navedenoj državi, nezakonito pređe granicu sa teritorije Republike Albanije na teritoriju Crne Gore, odmah preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju pronalaska ovog lica", ističe se u saopštenju UP.

Službenici granične policije, kako dodaju, uputili su se ka navedenom području i oko 17.00 časova locirali osobu koja se peške kretala zelenom granicom u mestu Grnčar prema Opštini Gusinje, nakon čega su ga zaustavili, kontrolisali i utvrdili njegov identitet.

Srbija ga potražuje zbog više krivičnih dela

"Izvršenom proverom putem Zajedničkog centra za policijsku saradnju između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije – Trilateralnog centra u Trebinju, za navedeno lice su dobijeni podaci da je isto registrovano kao izvršilac krivičnih dela i prekršaja na teritoriji Republike Srbije, te da ovo lice potražuju nadležni organi Republike Srbije", saopšteno je.

M.B. je uhapšen zbog počinjenog prekršaja nezakonit prelazak državne granice van graničnog prelaza iz Zakona o graničnoj kontroli, kao i zbog postojanja opasnosti od bekstva.

"On je, uz prekršajnu prijavu, sproveden nadležnom sudiji Suda za prekršaje u Beranama", zaključuje se u saopštenju.

Autor: S.M.