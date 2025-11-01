AKTUELNO

Region

UŽAS U CRNOJ GORI! Sportski trener uhapšen u Budvi - sumnja se da je napastvovao devojčice

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Petar Jovanović ||

Policija je uhapsila M.G. (50), trenera jednog sportskog kluba iz Pljevalja, zbog sumnje da je neprigladno dodirivao po telu dve maloletne devojčica kojima je bio trener, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

M.G. je osumnjičen za seksualno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivčnim delom obljuba zloupotrebom položaja, prenose podgoričke "Vijesti".

M.G. je uhapšen u Budvi zbog sumnje da je seksualno uznemiravao četrnaestogodišnju devojčicu, a policija sumnja da je i pre dve godine u Tivtu seksualno uznemiravao drugu devojčicu čiji je trener.

"Nakon niza aktivnosti koje su policijski službenici Odjeljenja bezbednosti Budva preduzeli u saradnji sa službenicima Odjeljenja bezbednosti Pljevlja, slobode je lišen M.G. (50) iz Pljevalja, zaposlen kao trener jednog sportskog kluba iz toga gradu, koji je dela koja mu se stavljaju na teret izvršio na štetu dve maloljetne osobe na način što je, u dva različita vremenska perioda, dok se sa oštećenim maloletnim licima nalazio u Budvi radi prisustva takmičenju koje se održavalo u tom gradu, iste neprikladno dodirivao po telu. Na taj način M.G. je i zloupotrebio svoj službeni položaj i autoritet budući da su mu ova maloletna lica bila poverena na brigu tokom službenog puta, te su se nalazile u odnosu zavisnosti i podređenosti u odnosu na njega", navodi se u saopštenju.

On je uz krivičnu prijavu u zakonskom roku priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

Autor: S.M.

#Budva

#Crna Gora

#Trener

#devojčica

#obljuba

POVEZANE VESTI

Region

UHAPŠENA ŽENA (34) PO INTERPOLOVOJ POTERNICI IZ BEOGRADA: Pala u Crnoj Gori, jurili je zbog droge

Hronika

Kidnapovao žrtve, mučio ih i tražio otkup od milion evra: Srbin s poternice uhapšen u Crnoj Gori, činio jezive zločine po Austriji

Region

Sprečena tragedija u Crnoj Gori: Rus pokušao da zapali jahtu u kojoj je zaključao ženu

Hronika

Kinez ponudio devojčici (14) da je poveze, pa preživela horor u njegovim kolima: Mudrim potezom se spasila i OSVETILA

Region

RUSKI DILERI PALI U BUDVI: U stanu pronađeno 2.700 tableta, marihuana, kokain, MDMA i misteriozni prašak!

Region

PRONAĐENO SKRIVENO VOZILO S MEĐUNARODNE POTERNICE U BUDVI: Sumnja se da je pripremana NOVA LIKVIDACIJA?!