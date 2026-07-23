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Teška saobraćajna nesreća kod Čačka: Vozilo uništeno u sudaru, ima povređenih

Izvor: RINA, Foto: RINA ||

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se tokom večernjih sati dogodila na Ibarskoj magistrali u blizini Preljine kod Čačka, teško su povređene tri osobe, od kojih je i jedan tinejdžer.

"Do silovitog sudara došlo je kada je vozač jednog automobila usled brze vožnje prešao u suprotnu traku i direktno se sudario vozilom. Jedno je potpuno smrskano, skoro do neprepoznatljivosti" kaže za RINU jedan od očevidaca.

Foto: RINA

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, koje su povređene putnike prevezli u bolnicu. Njihovo stanje za sada nije poznato, ali prema nezvaničnim informacijama ima životno ugroženih osoba.

Saobraćaj se na ovoj deonici Ibarske magistrale odvija naizmenično.

Foto: RINA

Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode, biće poznate nakon istrage.

Autor: S.M.

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