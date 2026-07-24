Mladić (20) divljao po Surčinu! Nećete verovati kojom brzinom je vozio

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, koji kontrolišu saobraćaj presretačem, noćas oko 1 čas, na teritoriji Surčina, zaustavili su vozilo „audi“ austrijskih registarskih oznaka, koje se kretalo brzinom od 215 kilometara na čas na delu auto-puta gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, koji kontrolišu saobraćaj presretačem, noćas oko 1 čas, na teritoriji Surčina, zaustavili su vozilo „audi“ austrijskih registarskih oznaka, koje se kretalo brzinom od 215 kilometara na čas na delu auto-puta gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Vozilom je upravljao M. R. (20), državljanin Republike Srbije, koji je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je, uprkos intenzivnim kontrolama saobraćaja i velikom broju realizovanih preventivnih aktivnosti, od početka jula u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 35 učesnika u saobraćaju, od kojih je čak 11 bilo mlađe od 30 godina.

Još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a naročito ograničenja brzine, imajući u vidu da je neprilagođena i nepropisna brzina najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima.

Pripadnici saobraćajne policije nastaviće sa pojačanim merama kontrole saobraćaja i doslednom primenom zakonskih ovlašćenja prema svim učiniocima najtežih saobraćajnih prekršaja, sa ciljem unapređenja bezbednosti saobraćaja i zaštite ljudskih života.

Autor: A.A.