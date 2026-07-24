DEČAK (10) POKOŠEN NA KARABURMI: Udario ga auto dok je pretrčavao ulicu, s teškim povredama prevezen u Urgentni

Desetogodišnji dečak zadobio je prelom noge nakon što je na njega naleteo automobil, a policija utvrđuje sve okolnosti nesreće.

U beogradskom naselju Karaburma sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno desetogodišnje dete.

Nesreća se odigrala oko 19 časova u Šejkinoj ulici.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak (10) prelazio je ulicu van obeleženog pešačkog prelaza kada je na njega naleteo automobil "opel korsa", beogradskih tablica, kojim je upravljao S. M. (46).

Od siline udara mališan je zadobio prelom leve noge.

Na lice mesta odmah je projurila ekipa Hitne pomoći koja je povređenog dečaka u svesnom stanju, sa teškim povredama, transportovala u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga će utvrditi sve tačne okolnosti ove drame.

Autor: A.A.