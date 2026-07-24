Isplivali novi detalji o kobnoj svađi posle koje je ubijena Srpkinja u Dalasu: Pominje se i bivša žena osumnjičenog

Užičanku V. P. (41), kako se sumnja, ubio je njen partner koji je, prema navodima istrage, pokušao da sakrije dokaze i obmane policiju pre nego što je uhapšen.

Sud u Teksasu, prema dostupnim informacijama na zvaničnim stranicama, D. N. B. (38) iz Dalasa, koji je uhapšen zbog sumnje da je ubio Srpkinju V. P. (41) u SAD, nije odredio kauciju i tereti ga za ubistvo prvog stepena. Kako se navodi, on je uhapšen 21. jula i nalazi se u okružnom zatvoru, a sud mu za sada nije omogućio puštanje na slobodu uz kauciju.

Telo nesrećne žene pronađeno je u utorak u automobilu, a policija je, kako se navodi, istog dana stavila lisice na ruke njenom partneru, koji se sumnjiči da joj je naneo teške povrede od kojih je preminula.

Način na koji su joj nanete povrede, kao i tačno vreme smrti, i dalje su predmet istrage.

Još nije zvanično saopšten datum njegovog saslušanja, niti se policija zvanično oglasila. Prema dostupnim dokumentima, D. N. B. zaveden je u sudskim spisima kao osoba koja je ranije imala problem sa zakonom zbog brze vožnje, a postoje i podaci da je sa bivšom suprugom vodio spor oko starateljstva, jer je otac jednog deteta.

U istim spisima pominje se i zabrana prilaska, ali nema dostupnih informacija o tome da li je i prema bivšoj supruzi bio nasilan - objašnjava izvor i dodaje da je istraga u toku i da je istražiteljima sada prioritet da utvrde tačno vreme i mesto smrti.

Podsetimo, prema informacijama koje je porodica V. P. dobila od teksaške policije, još se utvrđuje da li je ubijena u kući svog partnera ili u automobilu.

Nestanak V. P. prijatelji i porodica prijavili su u subotu, pošto niko nije mogao da stupi u kontakt s njom. Poslednji put viđena je na žurci na kojoj je bila sa D. N. B. Navodno, posvađali su se jer je on, pod dejstvom alkohola, počeo da joj pravi ljubomorne scene, nakon čega je više niko nije video.

Potraga za njom počela je u nedelju, zbog standardne procedure prema kojoj mora da prođe 24 sata da bi se osoba smatrala nestalom. Posle hapšenja D. N. B. postalo je jasno da je želeo da istragu usmeri na pogrešan trag, jer je tvrdio da ne zna gde je V. P. i da je nije video. Ubrzo je utvrđeno da je njen telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući - ispričao je za medije rođak ubijene žene.

V. P. je, prema njegovim rečima, bila vedra i uvek nasmejana, a porodici se nikada nije žalila da je osumnjičeni bio nasilan prema njoj ili da je imala bilo kakve probleme.

Prijatelji ubijene V. P. preko sajta GoFundMe pokrenuli su akciju kako bi pomogli porodici da njeno telo bude prebačeno u Srbiju. Za to je, kako se navodi na platformi, potrebno 50.000 dolara, a zahvaljujući donacijama do sada je prikupljeno više od 20.000 dolara.

U apelu za pomoć porodici navodi se da je tragično izgubila život kao žrtva porodičnog nasilja i da je iza sebe ostavila dvoje dece, dva brata i brojne prijatelje. Porodica ističe da joj je najveća želja da bude sahranjena u Srbiji, među svojim najbližima, i poziva sve koji su u mogućnosti da pomognu kako bi joj bio priređen dostojanstven oproštaj.

Autor: S.M.