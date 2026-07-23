Bodibilder ubio lepu Srpkinju? Posle ljubomorne scene na zabavi usledio horor, porodica uputila hitan apel

Državljanka Srbije V. P. (41) stravično je ubijena u Dalasu u Sjedinjenim Američkim Državama. Za njeno ubistvo ekspresno je uhapšen njen partner, američki bodibilder D. N. B. (38), koji se sumnjiči da je nesrećnu nasmrt pretukao. Prema informacijama koje su zasad poznate, ovako je došlo do jezivog ubistva Srpkinje u Dalasu.

Srpkinja V. P., koja je majka dvoje dece, poslednji put je viđena živa u noći između petka i subote, kada je sa D. N. B. bila na jednoj zabavi.

Kako su otkrili njeni rođaci, partner je na žurci popio previše alkohola i napravio ljubomornu scenu.

V. P. nije želela da se svađaju pred prijateljima i insistirala je da odu, nakon čega su zabavu napustili zajedno.

Od tog trenutka, lepoj Srpkinji se gubi svaki trag.

Lagao policiju, pa pao na ključnom dokazu

Zabrinuti prijatelji i porodica, s obzirom na to da se V. P. od subote nikome nije javljala na telefon, prijavili su njen nestanak policiji.

Kada su inspektori ispitali D. N. B., on je hladnokrvno lagao i tvrdio da ne zna gde je V. P., te da je ni on nije video niti čuo od subote.

Međutim, policija je ubrzo otkrila da je telefon V. P. poslednji put korišćen upravo u njegovoj kući.

U utorak je usledio stravičan epilog – telo V. P. pronađeno je u napuštenom automobilu.

Iako tačan uzrok povreda još utvrđuju istražni organi, poznato je da je preminula od posledica nanošenja teških telesnih povreda.

Najveća misterija za istražitelje ostaje da li je bodibilder V. P. ubio odmah u automobilu ili je zločin počinio u svojoj kući, a potom premestio telo kako bi prikrio tragove.

Deca bila kod oca

V. P. je u Ameriku otišla pre 14 godina i bila je udata za Egipćanina, sa kojim je dobila dvoje dece.

Nakon razvoda, deca su delila vreme sa roditeljima, a na sreću, u noći stravičnog zločina, deca nisu bila sa njom, već kod svog oca.

Hitan apel porodice: Žele da je sahrane u Srbiji

Porodica ubijene Srpkinje sada prolazi kroz nezamislivu agoniju. Pošto su roditelji V. P. preminuli (poslednji put je u Srbiji bila prošle godine na očevoj sahrani), njena dva brata pokušavaju da vrate telo sestre u domovinu i sahrane je u rodnoj zemlji.

Troškovi transporta iznose oko 40.000 do 50.000 dolara, zbog čega su njeni rođaci i prijatelji preko platforme "GoFundMe" uputili hitan apel svim dobrim ljudima za pomoć.

Potresni oproštaji paraju srce

Prijatelji ubijene Srpkinje ne mogu da dođu sebi od šoka, naglašavajući da se V. P. nikada nije žalila na partnera i da je uvek bila nasmejana.

Na društvenim mrežama opraštaju se od nje dirljivim rečima:

– Odakle krenuti, gde naći reči... Ako je ko zaslužio da dočeka stotu, oduva te tri svećice u zdravlju i sreći okružen porodicom i prijateljima, sa tim širokim ljupkim osmehom, bila je V. P. Beskrajno cenjena u svakoj zajednici, voljena sestra, majka, prijatelj, kolega... Raj na nebu, gde sigurno jesi, je mala uteha za ovozemaljski život koji ti je oduzet – napisali su oni.

Autor: S.M.