Bratu ubijene žene pozlilo kad je video prizor u stanu u Omladinskih radnih brigada?! Obrt u slučaju

U sarajevskom naselju Dobrinja ubijena je novinarka Elma G. (41), a za zločin se sumnjiči njen bivši suprug Tarik P. (49).

Ubistvo se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada u 16.15 sati, nakon čega se osumnjičeni udaljio s mesta zločina, a sa sobom je poveo njihovo petogodišnje dete.

Prethodno su se pojavile informacije da je u pucnjavi ranjen i brat ubijene novinarke, jer je na licu mesta intervenisala i Hitna pomoć.

Kako saznaje "Avaz", njemu je pozlilo nakon što je u stanu zatekao jezive prizore te je izgubio svest, zbog čega je odmah reagovala ekipa Hitne pomoći.

Podsećamo, Tarik P. je nakon ubistva pobegao s lica mesta i sa sobom odveo dete.

Kasnije je vozilo ostavio na području Darive, nakon čega se uputio prema Baščaršiji, gde je pronađen u jednom ugostiteljskom objektu.

Nakon nekoliko sati priveden je u službene prostorije, dok je dete, kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pronađeno nepovređeno i zbrinuto od strane nadležnih službi.

pročitajte još Tragedija u Beogradu: Žena stradala u požaru

Autor: Marija Radić