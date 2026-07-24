AKTUELNO

Hronika

PRONEVERIO SKORO 37 MILIONA DINARA? Muškarac iz Temerina završio iza rešetaka, novac od pazara navodno ulagao u stanove

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su M. G. (1991) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti i pranje novca.

Kako se sumnja, on je od 1. januara 2023. do 14. novembra 2025. godine, kao rukovodilac radnje u Novom Sadu u okviru privrednog društva za telekomunikacije sa sedištem u Beogradu, prisvojio novac koji mu je bio poveren u radu. Sumnja se da, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, nije uplatio deo pazara u iznosu od 36.821.916 dinara, već ga je zadržao za sebe, čime je za isti iznos oštetio privredno društvo.

M. G. je, kako se sumnja, izvršio konverziju tako pribavljenog novca, pri čemu je deo sredstava uložio u kupovinu dva stana u Novom Sadu, iako je znao da novac potiče iz kriminalne delatnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

#Novac

#Novi Sad

#Stanovi

#pazar

#pronevera

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN POSLOVOĐA IZ LESKOVCA: Sumnja se da je iz kase uzeo više od 1,4 miliona dinara

Hronika

ŠOKANTNA PRONEVERA U ELEKTROPRIVREDI Prisvojio novac koji su građani izdvojili za utrošenu struju NANEO ŠTETU OD SKORO DVA MILIONA DINARA

Region

BOSANAC (45) UHAPŠEN SA 5 MILIONA DINARA! 'Pao' kada je iz Srbije hteo da pređe u BiH - sumnja se da su pare iz kriminalnih aktivnosti: Imao i lažni p

Hronika

NOVA HAPŠENJA ZBOG KORUPCIJE: Dvojac pod sumnjom za prevaru vrednu više od 20 miliona dinara

Hronika

NOVO HAPŠENJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE Doveo u zabludu privredno društvo iz Bugarske, pa u džep stavio preko 23 miliona

Hronika

OŠTETILA EPS ZA MILION DINARA! Uhapšena žena iz Knića: Prisvojila novac koji joj je poveren u radu