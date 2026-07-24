PRONEVERIO SKORO 37 MILIONA DINARA? Muškarac iz Temerina završio iza rešetaka, novac od pazara navodno ulagao u stanove

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su M. G. (1991) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti i pranje novca.

Kako se sumnja, on je od 1. januara 2023. do 14. novembra 2025. godine, kao rukovodilac radnje u Novom Sadu u okviru privrednog društva za telekomunikacije sa sedištem u Beogradu, prisvojio novac koji mu je bio poveren u radu. Sumnja se da, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, nije uplatio deo pazara u iznosu od 36.821.916 dinara, već ga je zadržao za sebe, čime je za isti iznos oštetio privredno društvo.

M. G. je, kako se sumnja, izvršio konverziju tako pribavljenog novca, pri čemu je deo sredstava uložio u kupovinu dva stana u Novom Sadu, iako je znao da novac potiče iz kriminalne delatnosti.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.