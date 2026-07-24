Bio je najmlađi srpski kasapin, a likvidiran je pre 6 godina na Voždovcu: Zločin je i dalje misterija

Stefan Totić Kinez (27) ubijen je 23. jula 2019. godine na Voždovcu, kada je na automobil u kojem se nalazio ispaljen smrtonosni rafal. Ni šest godina kasnije zločin nije rasvetljen.

Stefan Totić Kinez (27), inače, najmlađi srpski kasapin, ubijen je u sačekuši na Voždovcu pre tačno šest godina. Uprkos opsežnoj istrazi, ubica do danas nije otkriven, a motiv zločina zvanično nije rasvetljen.

Prema tadašnjim informacijama iz istrage, Totić se kobne noći nalazio na mestu suvozača u automobilu kojim je upravljao njegov prijatelj Đorđe S. Kada su oko ponoći prolazili Ulicom Miška Jovanovića, u blizini Dušanovačkog mosta, na vozilo je, kako se sumnjalo, iz mraka zapucao napadač koji je bio na skuteru.

Đorđe je tada, navodno, izašao iz vozila i otišao do ograde auto-puta gde ima osvetljenje kako bi video da li je ranjen.

- Kada se začuo rafal, dao sam gas i svom silinom udario u zemlju. Auto je stao, ja sam izašao i otišao do osvetljenog dela auto-puta. Otišao sam da proverim da li sam negde ranjen. Kada sam shvatio da nisam, vratio sam se u kola.

Stefan je bio ranjen. Krenuo sam da ga vozim kod lekara, ali mi je auto zbog oštećenja stao kod Karađorđevog parka - navodno je nakon toga ispričao Đorđe S., koji je ujedno i jedini očevidac brutalne likvidacije.

Rafal je pogodio Totića u glavu i grudi, a njegov prijatelj pokušao je da ga što pre preveze do Urgentnog centra. Međutim, automobil se zbog kvara zaustavio u Bulevaru oslobođenja, u blizini Veterinarskog fakulteta.

Ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je mogla samo da konstatuje smrt 27-godišnjaka.

- Vozač automobila zadobio je lakše povrede i nakon ukazane pomoći pušten je kući. U istrazi je naveo da nije video napadača, već da je jedino mogao da zaključi da je ubica pobegao skuterom - podsećamo.

Već u prvim danima istrage operativna saznanja ukazivala su na mogućnost da je motiv likvidacije sukob u vezi sa trgovinom narkoticima. Iako Stefan Totić nikada nije bio hapšen zbog droge, njegovo ime godinama se u policijskim krugovima dovodilo u vezu sa narko-scenom, a istražitelji su verovali da je napadač znao njegovo kretanje i da je zločin pažljivo isplaniran.

Najmlađi srpski kasapin

Inače, Stefan Totić bio je poznat javnosti još od detinjstva. Kao sedmogodišnjak dospeo je u medije pod nadimkom "najmlađi kasapin", nakon što je objavljen kratak intervju u kojem je govorio o radu u porodičnoj kafani.

Tada sedmogodišnji Stefan rekao je i da mu je najdraži gost u kafani Šaban Šaulić. Pokojni pevač pokušavao je da stupi u kontakt sa Stefanom, kog se, kako je rekao, dobro sećao iz kafane.

Kasnije se bavio vaterpolom i trenirao u Partizanu, ali se njegov životni put promenio.

U aprilu 2016. godine izašao je iz zatvora, gde je proveo 16 meseci zbog iznude. Osuđen je nakon što je pretio rođaku, nekadašnjem vlasniku poznate beogradske kafane, tražeći novac.

I pored brojnih operativnih provera i saslušanja, ubica Stefana Totića ni šest godina kasnije nije identifikovan, a slučaj ostaje jedna od nerešenih likvidacija u Beogradu.

Autor: S.M.