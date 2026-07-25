'Da si me poslušao, sad ne bi imao Zvicera za vratom' Objavljena prepiska osumnjičenog atentatora i njegove majke

Radoje Zvicer, vođa "kavačkog klana" pre šest godina preživeo je atentat u Kijevu. Plaćene ubice, za koje se sumnja da su pripadnici suparničkog "škaljarskog klana", za milionski iznos odlučili su da se reše mete, ali u tome nisu uspeli, jer je Zvicer preživeo kišu metaka. Samo nekoliko sati nakon pokušaja egzekucije ukrajinska policija uhapsila je "škaljarce" i od tada se nalaze u zatvoru.

Skaj aplikacija nakon nekoliko godina od pokušaja atentata na šefa "kavačkog klana" otkrila je da su "škaljarci" koji su završili u ukrajinskom zatvoru, imali kontakt sa "spoljnim svetom", tačnije da su preko tajne aplikacije iz zatvora komunicirali sa saradnicima, ali i sa porodicom. Tako su u javnost isplivale brojne poruke u kojima se moglo videti da "škaljarci" dobro provode zatvorske dane uz viski, torte, markiranu garderobu. Komunikacija između okrivljenog Crnogorca Stefana Đukića i navodno, njegove majke šokirale su sve, a ponajviše činjenica da je porodica upućena u njegove kriminalne radnje.

Hapšenje "škaljaraca" nakon nekoliko sati od pokušaja atentata šefa kotorskog klana Foto: Nacionalna policija Ukrajine

Pa da podsetimo, zbog pokušaja likvidacije Radoje Zvicera 26. maja 2020. godine u elitnom delu Kijeva, pored Đukića uhapšeni su njegov sunarodnik Emil Tuzović i Srbi Milan Branković i Petar Jovanović.

Stefan Đukić, koji se nekada prezivao Mandić, kako se moglo pročitati sa dešifrovanih Skaj poruka koje je ranije objavio crnogorski portal Dan, navodi da nije bezbedan iza rešetaka i da planira da pobegne, ali da mu je za to potrebno milion evra. Takođe, dodaje i da je pristao da izvrši atentat na Zvicera zbog novca. Đukić govori svojoj majci "da ga samo gleda i da će izaći iz zatora". Skaj komunikacije između korisnika pod šifrom 92TSA1 i OE3O6I odvija se u julu 2020. samo dva meseca nakon pokušaja ubistva.

"U veliki sam zatvor sa 4.000 ljudi"

OE3O6I: Sve su vas kamere snimile

92TSA1: Majko ne se**

92TSA1: Mi smo sa policijom radili

92TSA1: Oni nas uhapsili radi para

92TSA1: Boli njih ku*** za Zvicera, oni su ga i locirali

92TSA1: Ja se ne vodim ka Stefan Đukić ovde

92TSA1: Zato je Čađenović poludio

92TSA1: Jer je shvatio sve, a nemoćan je

OE3O6I: Na sve portale piše da je sud odbacio kao neosnovanu žalbu advokata jer znaju ko si

92TSA1: Ukrajinci znaju da sam Đukić, a drže me na makedonsko da izađem na kauciju

OE3O6I: I da te neko ubije

OE3O6I: A gde su te to prebacili u Kijev ili negde drugo

92TSA1: U Kijev u veliki zatvor, 4000 ljudi

Potom je usledila komunikacija vezana za pokušaj ubistva Radoja Zvicera, gde okrivljeni Đukić pojašanjava da im je pomogao ministar policije Ukrajine i da saradnici traže dva miliona evra kako bi ga pustili. Đukić tada majci objašnjava "da su svi igrači i prodane duše". Na presretnutim porukama između Đukića i navodno, njegove majke, njih dvoje pominju Jovana Vukotića, šefa "škaljarskog klana" koji je, da podsetimo, ubijen 8. septembra 2022. u Istanbulu.

"Vukotić je smeće"

OE3O6I: Vidiš, čitam juče Vukotića oslobodiše jer nemaju dokaze da je bio tu

92TSA1: A to je smeće kakvo nema, taj Vukotić

Vukotić je, podsetimo ubijen nakon što je izašao iz tržnog centra u Istanbulu gde je bio u društvu trudne supruge Maše M. i njihove maloletne ćerke. Istragom se došlo do toga da je njegovo ubistvo koštalo milion i po evra i da su "kavčani" za to zadužili dve kriminalne grupe iz Izmira i Istanbula koje su pohapšene deset dana nakon likvidacije.

"Da si me poslušao ne bi imao sad Zvicera za vratom"

U jednom delu poruka, prema sumnjama istrage, vodi se konverzacija u kojoj se komentariše napad na Radoja Zvicera.

OE3O6I: Dobro da ovog nisi ubio, eto da nemaš na duši nekoga kakav god da je zlikovac. Neka to drugi rade i da si me poslušao ne bi imao sad Zvicera za vratom

OE3O6I: Uh, ali što je tu je Bog samo može da pomogne

OE3O6I: I pomoći će

OE3O6I: Da ako te još ambasador Makedonije poseti. ahahahahaha daleko bilo, a na koji jezik ti pričaju? Na makedonski ti prevode hahahaha cirkus

OE3O6I: Presmešni ste bili

92TSA1: A ne znaš sve što je bilo

92TSA1: Nas policija pratila pa im bežali, pa tu došli to je kvart sa najviše inspektora i obezbeđenja u Evropu

OE306I: Da, da, a što niste odustali

OE3O6I: Još ste pred kamerama zapalili auto šou i zapaliste se zamalo hit

OE3O6I: Crni humor

92TSA1: A majko to je kvart sa 10 zgrada gde stan od 50 kvadrata košta 2 miliona

92TSA1: To je svaki metar pod kamerama. Bio sam bez dinara i morao sam, jer sve kao drugovi, tu nema drugova

Autor: S.M.