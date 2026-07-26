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OTKRIVENO ŠTA JE PRETHODILO MONSTRUOZNOM ZLOČINU KOD BORA Žena (31) u strahu uradila samo jednu stvar, poziv otkrio PAKAO!

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs ||

U selu Gornjanu kod Bora dogodio se stravičan zločin: V.S. ubio nevenčanu suprugu M.P. i presudio sebi.

V.S. (29) ubio je danas u selu Gornjanu kod Bora nevenčanu suprugu M.P. (31) nakon čega je navodno presudio i sebi!

Jeziv zločin dogodio se nešto pre 18 sati u porodičnoj kući V.S., a kako se nezvanično saznaje, M.P. je uspela da pozove člana porodice u jednom momentu i da mu kaže da je nevenčani suprug tuče.

Članovi obe porodice su brzo došli, međutim, zatekli su stravičnu scenu, dvorište i kuća bili su puni krvi, žena nije davala znake života, a V.S. su navodno pronašli obešenog na tavanu.

Za sada nije poznato šta je dovelo do tragedije, ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici.

Autor: D.B.

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