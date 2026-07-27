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Pala banda falsifikatora na vrškoj čuki: zaplenjeno više od 60.000 lažnih funti i alat

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Upravom granične policije i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, uhapsili su državljane Moldavije i Rumunije C. A. (1996) i B. V. (1994), kao i državljanku Moldavije M. A. (2007) zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje novca.

Foto: MUP Srbije

Akcija hapšenja izvedena je na Graničnom prelazu Vrška Čuka. Prilikom kontrole automobila marke "mercedes" moldavskih registarskih oznaka, u kojem su se osumnjičeni nalazili, policija je pronašla i zaplenila:

Ukupno 61.650 britanskih funti za koje se sumnja da su falsifikovane.

Alat za falsifikovanje novčanica.

31 papir sa žigovima za falsifikovanje novca.

Foto: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.S.

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