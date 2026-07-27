Pala banda falsifikatora na vrškoj čuki: zaplenjeno više od 60.000 lažnih funti i alat

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, u saradnji sa Upravom granične policije i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, uhapsili su državljane Moldavije i Rumunije C. A. (1996) i B. V. (1994), kao i državljanku Moldavije M. A. (2007) zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje novca.

Akcija hapšenja izvedena je na Graničnom prelazu Vrška Čuka. Prilikom kontrole automobila marke "mercedes" moldavskih registarskih oznaka, u kojem su se osumnjičeni nalazili, policija je pronašla i zaplenila:

Ukupno 61.650 britanskih funti za koje se sumnja da su falsifikovane.

Alat za falsifikovanje novčanica.

31 papir sa žigovima za falsifikovanje novca.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.S.