HAPŠENJE NA KOPAONIKU: Ukrali domaću hranu iz tezge u vikend naselju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na Kopaoniku uhapsili su B. M. (1996) iz Rume i državljanina Bosne i Hercegovine N. P. (2005) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.
Detalji krađe
Osumnjičeni se terete da su u noći između 8. i 9. jula u vikend naselju Čajetinska česma obili tezgu. Tom prilikom, iz nje su ukrali veću količinu domaćih proizvoda.
Policija je brzom i efikasnom akcijom pronašla ukradenu robu, koja će biti vraćena vlasniku.
Dalji postupak
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški na dalje postupanje.
Autor: D.S.