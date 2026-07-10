HAPŠENJE NA KOPAONIKU: Ukrali domaću hranu iz tezge u vikend naselju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na Kopaoniku uhapsili su B. M. (1996) iz Rume i državljanina Bosne i Hercegovine N. P. (2005) zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa.

Detalji krađe

Osumnjičeni se terete da su u noći između 8. i 9. jula u vikend naselju Čajetinska česma obili tezgu. Tom prilikom, iz nje su ukrali veću količinu domaćih proizvoda.

Policija je brzom i efikasnom akcijom pronašla ukradenu robu, koja će biti vraćena vlasniku.

Dalji postupak

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški na dalje postupanje.

Autor: D.S.