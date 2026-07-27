SRBIJA IZRUČILA CRNOJ GORI ČLANA KRIMINALNE GRUPE OSUMNJIČENOG ZA VIŠE UBISTAVA Za njim tragao i Interpol

Službenici Fast tima za ciljane potrage NCB InterpolaPodgorica i Posebne jedinice policije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, danas su, iz Srbije u Crnu Goru uspješno realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica M.K. (39), državljanina Crne Gore, člana jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe, osumnjičenog za teška dela protiv života i tela.

M.K. je danas, na graničnom prelazu Dobrakovo predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Za ovim licem je NCB Interpol Podgorica raspisao tri međunarodne potjernice po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i ubistvo u pokušaju.

M.K. se sumnjiči da je 28. juna 2018. godine, u Makedonskom naselju u Baru, izvršio krivično delo teško ubistvo na štetu Vasa Delibašića.

Specijalno državno tužilaštvo tereti M.K. da je, kao član kriminalne organizacije na čijem čelu se nalazi međunarodno traženo lice R.Z., izvršio krivično djelo teško ubistvo u mestu Stanjevića Rupa u Spužu, 14. oktobra 2020. godine, na štetu Damira Hodžića i Adisa Spahića, kao i krivično delo otmica na štetu M.R.

M.K. se, takođe, sumnjiči da je 26. januara 2020. godine izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu M.N., na način što je prišao njegovom vozilu i ispalio više metaka u njegovom pravcu iz automatske puške.

Osumnjičeni je u julu 2025. godine, u zajedničkoj aktivnosti sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, zajedno sa licem A.P., lociran i lišen slobode u Beogradu, na osnovu međunarodne poternice raspisane od strane NCB Interpola Podgorica.

Nakon preuzimanja na graničnom prelazu Dobrakovo, lice je, uz primenu propisanih bezbednosnih mera, sprovedeno pred krivično veće Višeg suda u Podgorici radi daljeg postupanja.

Uprava policije ostaje posvećena odlučnoj i kontinuiranoj borbi protiv organizovanog kriminala, te će kroz proaktivno delovanje, razmenu operativnih podataka i intenzivnu međunarodnu policijsku saradnju nastaviti aktivnosti na identifikovanju, lociranju i procesuiranju članova organizovanih kriminalnih grupa i lica osumnjičenih za izvršenje najtežih krivičnih dela, kao i na razbijanju kriminalnih struktura i njihovih mreža.

Autor: A.A.