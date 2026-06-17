MUŠKARAC IZ SRBIJE 'PAO' U CRNOJ GORI: Uhapšen samo nekoliko sati nakon što je za njim raspisana crvena poternica

Službenici NCB Interpola Podgorica – FAST tima za ciljano traganje, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbjednosti Budva, danas su u Petrovcu locirali i uhapsili međunarodno traženo lice sa crvene poternice Austrije.

Međunarodna akcija sprovedena je u koordinaciji sa FAST timom Austrije, kroz razmenu operativnih i obaveštajnih podataka, što je omogućilo precizno lociranje lica M.M. (40),državljanina Republike Srbije, na području Petrovca.

Za licem M.M. je 17.6.2026. godine, od strane NCB Interpola Beč, raspisana međunarodna crvena poternica zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga – kokaina.

Nakon sprovedenih intenzivnih provera i prikupljenih operativnih saznanja, službenici NCB Interpola Podgorica su u roku kraćem od 24 časa od raspisivanja poternice uspešno locirali i lišili slobode međunarodno traženo lice.

Sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beč u vezi sa postupkom ekstradicije i predajom lica nadležnim pravosudnim organima Austrije.

Službenici FAST tima NCB Interpola Podgorica nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima na lociranju i lišenju slobode međunarodno traženih lica, kroz kontinuiranu operativnu

saradnju sa FAST timovima, partnerskim službama i međunarodnim policijskim organizacijama, saopštila je crnogorska policija.

Autor: Marija Radić