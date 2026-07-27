Uhapšen muškarac (51) u Pančevu: Pretio pištoljem supruzi i maloletnim ćerkama, vređao policijskog službenika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su M.P. (1975) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i ekplozivnih materija.

On se sumnjiči da je vređao i pretio svojoj supruzi i trima ćerkama od kojih su dve maloletne, kao i da im je pretio i pištoljem. Osumnjičenom su shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici izrečene mere privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana učiniocu da kontaktira žrtve nasilja i prilazi im.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla i oduzela pištolj sa osam metaka, karabin sa optikom i jednu lovačku pušku, kao i više desetina metaka municije raznog kalibra, za koje nije imao dozvole.

Takođe, prilikom dovođenja osumnjičenog u službene prostorije PU u Pančevu, kako se sumnja, vređao je policijskog službenika, pa će protiv njega biti podneta i adekvatna prekršajna prijava.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Autor: A.A.