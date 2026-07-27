AKTUELNO

Hronika

Uhapšen muškarac (51) u Pančevu: Pretio pištoljem supruzi i maloletnim ćerkama, vređao policijskog službenika

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su M.P. (1975) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i ekplozivnih materija.

On se sumnjiči da je vređao i pretio svojoj supruzi i trima ćerkama od kojih su dve maloletne, kao i da im je pretio i pištoljem. Osumnjičenom su shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici izrečene mere privremeno udaljenje učinioca iz stana i privremena zabrana učiniocu da kontaktira žrtve nasilja i prilazi im.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla i oduzela pištolj sa osam metaka, karabin sa optikom i jednu lovačku pušku, kao i više desetina metaka municije raznog kalibra, za koje nije imao dozvole.

Takođe, prilikom dovođenja osumnjičenog u službene prostorije PU u Pančevu, kako se sumnja, vređao je policijskog službenika, pa će protiv njega biti podneta i adekvatna prekršajna prijava.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Autor: A.A.

#MUP

#Pančevo

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC ZBOG IZAZIVANJA OPŠTE OPASNOSTI: Sukob zbog saobraćajne nezgode završio pucnjem u zid!

Hronika

NASILNIK NAPAO ŽENU I ĆERKU! Hapšenje u Prijepolju zbog nasilja u porodici: Pretio im, pa nasrnuo na suprugu!

Hronika

PUCNJAVA NA SLAVI KOD KRUŠEVCA: Mladić ranjen u ruku i stomak - policija uhapsila osumnjičenog

Hronika

DRAMA U KRALJEVU! Muškarac naoružan upao u restoran: Policija HITNO reagovala, evo šta je pronađeno u njegovom stanu

Hronika

PRETIO, PA NASRNUO NA ŽENU: Uhapšen naoružani muškarac iz Rume zbog tri krivična dela

Hronika

Oglasio se MUP nakon drame u Mirijevu: Muškarac (83) pretio bombom ženi i sinu, policija brzo reagovala!