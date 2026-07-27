DA LI SE BAVIŠ "FAKATURIMA"? Ovo je bio motiv masakra Crnog Koleta: Komšija ga spasio, a onda je uzeo pušku i krenuo da ubija... Jabukovac zauvek zavijen u crno

Skoro dve decenije posle jednog od najstrašnijih ubistava u istoriji Srbije, selo kod Negotina i dalje nosi ožiljke tragedije u kojoj je Nikola Radsavljević ubio devetoro ljudi.

Selo Jabukovac kod Negotina i danas je zavijeno u crno zbog krvavog 27. jula 2007. godine, kada je Nikola Radosavljević, poznatiji među meštanima kao Crni Kole, ubio devetoro svojih komšija i rođaka. Iako je od nezapamćenog zločina prošlo skoro dve decenije, meštani za Kurir danas kažu da vreme nije uspelo da izbriše sećanja, niti da zaleči rane koje su ostale u ovom malom mestu.

Meštani Jabukovca i danas se sećaju da je neposredno pre zločina Nikola Radosavljević bio uveren da su mu pojedine žene iz sela "bacile vradžbine". Verovao je da su za njegovu nesreću odgovorne žena njegovog brata i njena majka Anika Čogić, koja je kasnije postala jedna od njegovih žrtava.

- Pričalo se da je stalno govorio kako mu je neko bacio crnu magiju. Posle požara u kojima su mu izgoreli šuma i salaš, bio je sve uvereniji da ga neko progoni - priseća se jedna meštanka u razgovoru za Kurir.

Takva uverenja potvrđivali su i članovi njegove porodice. Njegov otac Petar ispričao je ranije da je u kući, podsetimo, pronašao tamjan i kašiku na podu, zbog čega je pretpostavio da je Nikola pokušavao da se navodno oslobodi vradžbina.

Meštani pamte i priču o starici kojoj je Radosavljević, tokom krvavog pohoda, postavio neobično pitanje.

- Pitao ju je da li se bavi "fakaturima", kako Vlasi nazivaju crnu magiju. Kada mu je rekla da nikada nije imala veze s tim, nije pucao u nju, zato svi i mislimo da je očigledno bio uveren da mu je neko radio o glavi - kaže sagovornica.

Kuća ubice zarasla u korov

Kuća masovnog ubice danas je potpuno napuštena. Zarasla je u korov, dvorište je obraslo rastinjem, a vrata su odavno zaključana. Njegova deca, kako saznajemo, godinama ne dolaze u Jabukovac.

- Ne dolaze i iskreno, ne želimo ih ovde. Nisu oni krivi za ono što je njihov otac uradio, ali nama je teško i da ih vidimo. Svako od nas tada je izgubio nekoga ili poznavao nekoga ko je stradao. Ovaj narod se od tog masakra nikada nije oporavio - kaže naša sagovornica.

Dodaje da je selo danas gotovo pusto i da su u njemu ostali uglavnom stariji ljudi.

- Mladi su otišli, ostali smo mi stariji. Trudimo se da ne pričamo o tom 27. julu, da ga nekako potisnemo, ali ne može. Svake godine kada dođe taj datum, sve se vrati kao da je juče bilo. Takve stvari se ne zaboravljaju - priča ona.

Sagovornica ističe da niko nije mogao ni da nasluti da će Nikola Radosavljević počiniti tako stravičan zločin.

- Bio je dobar čovek, miran, nikada ne biste rekli da je sposoban za tako nešto. Očigledno mu se nešto otkačilo u glavi. U jednom danu ugasio je mnoge kuće u Jabukovcu i zauvek promenio živote svih nas - kaže ona.

Sejao smrt

Jedno od najjezivijih ubistava u istoriji Srbije, podsetimo, dogodilo se upravo 27. jula 2007. godine. Nikola Radosavljević je tog dana najpre u porodičnoj kući pretukao suprugu Jelenu, a potom pokušao da izvrši samoubistvo skokom u bunar. Pošto ga je komšija spasao sigurne smrti, uzeo je lovačku pušku i krenuo kroz selo, sejući smrt.

Žrtve Crnog Koleta Komšije Branislav (57) i Draginja (55) Borongić bile su njegove prve žrtve. Sledeći su mu se na meti našli Veljko Đorđević (58),njegov sin Dragan (22) i tašta Marina Kutkurenović (75). Nakon toga ustremio se na kuću Bađikića, gde je ubio 15-godišnjeg Srđana. Siniša Bađikić (36) bacio se na sina, u pokušaju da ga telom zaštiti, ali je Nikola pucao i u njega i teško ga ranio. Krvnik je zatim likvidirao Branislava Badejevića (31), naočigled njegove majke Bike i onda krenuo ka kući svoje tašte Anike Čogić (62). Usput je naleteo na staricu Vanucu Badarević (72), koja je ipak uspela da izbegne hitac sakrivši se iza svoje kuće, ali to nije uspela njena komšinica Jelica Banković (37). Ona je izrešetana sačmom na ulici, gde je na mestu pala mrtva. Radosavljević je na kraju upao u taštinu kuću i ubio je, urlajući da mu je "stara veštica za sve kriva".Monstrum je uhapšen sutradan na groblju, gde je, kako je kasnije tvrdio, otišao da se ubije.

Verovao je da je žrtva vlaške magije, a u krvavom pohodu ubio je devetoro svojih komšija i rođaka, dok je više ljudi ranio. Masakr je zauvek promenio Jabukovac, šest porodica zavio u crno i ostavio traumu od koje se meštani, kako sami priznaju, nikada nisu oporavili.

Radosavljević je nakon zločina proglašen neuračunljivim zbog akutne paranoidne psihoze. Posle lečenja u Zatvorskoj bolnici u Beogradu prebačen je u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica" kod Niša.

Danas, gotovo dve decenije kasnije, u Jabukovcu su ostale prazne kuće, ugašena domaćinstva i ljudi koji pokušavaju da nastave dalje. Ipak, kako kažu meštani, dovoljno je da se pomene 27. jul pa da se vrate slike jednog od najcrnjih dana u istoriji njihovog sela.

Autor: A.A.