MAJU UBIO MESEC DANA POSLE VERIDBE Jezivi detalji zločina kod Bora: Vladimir izbo verenicu na smrt, pa presudio sebi

Vladimir S. (29) iz Gornjana kod Bora u nedelju popodne usmrtio je svoju verenicu Maju P. (31) iz Bogovine, a potom izvršio samoubistvo u porodičnom domaćinstvu. Dok Više javno tužilaštvo u Zaječaru rukovodi istragom i utvrđuje sve okolnosti tragedije, meštani i kolege stradalih pokušavaju da shvate šta je dovelo do ovog zločina.

Vladimir S. (29) iz sela Gornjane kod Bora usmrtio je u nedelju popodne svoju verenicu Maju P. (31) iz Bogovine, nakon čega je izvršio samoubistvo u porodičnom domaćinstvu.

Tela dvoje stradalih prevezena su na obdukciju, a istraga će utvrditi sve okolnosti tragičnog događaja koji je potresao meštane Gornjana i čitav borski kraj.

Prema informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, koje rukovodi istragom, obavljen je uviđaj na licu mesta, a prikupljanje dokaza i provere okolnosti koje su prethodile tragediji su u toku. Po dolasku policije i porodice, imanje je obezbeđeno, a uviđaj je trajao više sati.

-Obdukcija je u toku i ona će potvrditi uzrok smrti. Na licu mesta obavljen je uviđaj, a očekuje se zapisnik sa svim činjenicama i detaljima utvrđenim tokom uviđaja. Prikupljaju se i druga obaveštenja i saznanja od mogućih očevidaca– saznaju „Novosti“ u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Zločin koji se dogodio u oko 14 časova u nedelju potresao je meštane Gornjana, ali i policijske službenike koji su izašli na lice mesta.

Majino telo pronađeno je u predsoblju porodične kuće V. S. u ležećem položaju na leđima, u lokvi krvi ispod glave i ramenog pojasa. Lekar mrtvozornik je konstatovao da je imala dve ubodne rane.

U dvorištu porodične kuće pronađeno je obešeno telo muškarca V. S. Na njegovom vratu uočeni su tragovi vešanja.

Prema nezvaničnim informacijama, drama u porodičnoj kući prethodila je tragediji. Maja P. je u jednom trenutku uspela da pozove člana porodice i kaže da je Vladimir fizički napada. Porodica je odmah pokušala da stigne do kuće, ali kada su došli, bilo je kasno.

Posebnu težinu ovom slučaju daju okolnosti pod kojima se tragedija dogodila. U trenutku događaja u kući nisu bili otac i brat Vladimira S. Otac je, prema rečima meštana, bio u Boru, dok je brat Vedran bio na poslu. On je, navode meštani, tokom radnog vremena, slučajno otvorio aplikaciju na telefonu, budući da je kuća i dvorište pod video nadzorom. Tada je i video šta se događa u njihovom domu. Prizor koji je zatekao bio je trenutak tragedije u kojoj je stradao njegov brat i njegova verenica.

-Proveravaju se sve okolnosti slučaja, ko je koga pozvao, ko je reagovao, ko je došao na lice mesta, saznanja u vezi sa video-nadzorom, kao i sve druge činjenice koje mogu ukazati na to šta je prethodilo tragediji – dodaju u VJT Zaječar.

Vladimir S. je nožem usmrtio verenicu Maju P. u svojoj kući, a zatim otišao i obesio se. Lekarske ekipe i prisutni pokušali su da spasu nesrećnu devojku, ali je ona ubrzo podlegla teškim povredama.

VERIDBA Maja i Vladimir bili su zaposleni u borskom rudniku, on u sektoru ekologije, a ona u kadrovskoj. Verili su se pre mesec dana nakon osmomesečne veze. Kolege za oboje imaju samo reči hvale. Za Vladimira kažu da je bio miran, tih i nenametljiv, dok Maju pamte kao osobu vedrog duha, uvek spremnu da pomogne i izađe u susret kolegama.

U kolektivu je, kako navode njene kolege, bila omiljena zbog svoje dobrote, osmeha i odnosa prema ljudima. Niko od njih, kažu, nije mogao da nasluti da će se dogoditi tragedija koja je prekinula njihove živote.

-Nakon što budu prikupljeni svi dokazi, biće doneta odluka o daljem postupanju. S obzirom na to da je lice koje se sumnjiči za izvršenje krivičnog dela preminulo, protiv njega nije moguće voditi krivični postupak – rečeno je „Novostima“ u zaječarskom Višem javnom tužilaštvu.

Meštani Gornjana sa nevericom govore o događaju koji je zavio dve porodice u crno. Prema njihovim rečima, porodicu Vladimira S. pre nekoliko godina pogodila je velika tragedija kada je preminula njegova majka posle teške bolesti. U selu kažu da ne znaju da su Maja i Vladimir imali probleme, te da im nikakve njihove svađe i sukobi od ranije nisu poznati.

Komšije navode da je njegov otac poslednjih godina ulagao u imanje i pokušavao da obezbedi budućnost porodice.

-Niko nije mogao da očekuje da će se dogoditi ovakva tragedija. To je porodica koju svi poznajemo i teško nam je da poverujemo šta se dogodilo - kažu meštani.

Šta je prethodilo tragediji u porodičnom domu u Gornjanu i šta je mladog inženjera nagnalo da ubije verenicu i digne ruku na sebe, pokazaće dalja istraga. Za porodice nesrećnog mladog para, odgovori koji tek treba da budu utvrđeni ne mogu promeniti činjenicu da su u nedelju izgubili svoje najbliže.

Autor: A.A.