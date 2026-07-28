Detalji tragedije kod Odžaka: Poginuli trudnica i sin, automobil prošao kroz spuštenu rampu

Novi i izuzetno potresni detalji izlaze na videlo nakon teške saobraćajne nesrećena pružnom prelazu između Odžaka i Lalića, u kojoj su život izgubili dvadesetsedmogodišnja žena i njen trogodišnji sin.

Prema najnovijim nezvaničnim informacijama iz istrage i svedočenjima očevidaca, rampa na pružnom prelazu u trenutku tragedije bila je uredno spuštena, dajući jasnu signalizaciju da nailazi voz. Međutim, automobil kojim je upravljala stradala žena nije se zaustavio.

Kako saznajemo,vozilo se kretalo u punoj brzini i na kolovozu uopšte nisu vidljivi tragovi kočenja. Pretpostavlja se da je vozač u punom naletu pokušao da zaobiđe spuštenu rampu i pređe prugu, kada je na njih direktno naleteo putnički voz. Voz je od siline udara nosio smrskani automobil više od sto metara duž koloseka pre nego što je uspeo da se zaustavi.

Posebno potresna vest, koja još uvek čeka zvaničnu potvrdu nadležnih organa, jeste da je nesrećna žena navodno bila u drugom stanju.

Lekari Hitne pomoći su po dolasku na lice mesta, zajedno sa vatrogasno-spasilačkim ekipama, mogli samo da konstatuju smrt majke i deteta koji su se nalazili u smrskanom vozilu. Da bi došli do njih vatrogasci-spasioci morali su da seku lim!

Uviđaj na mestu tragedije vodio je dežurni javni tužilac. Istraga je i dalje u toku, a tačne okolnosti - kao i motiv ili razlog zbog kog auto nije usporio pred spuštenom rampom - biće poznati nakon završetka svih veštačenja i zvaničnog izveštaja policije.

Autor: S.M.