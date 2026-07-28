HAPŠENJE U VRANJU Prevaranti glumili policajce i lekare, pa starima otimali ušteđevinu

Osnovno javno tužilaštvo u Vranju saopštilo je da su uhapšene tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u prevari najmanje 10 građana, i apelovalo na građane da ukoliko prime poziv u kojem mu govore da im je bliska osoba doživela nesreću i traže novac, odmah prijave policiji.

U saopštenju tužilaštvo naglašava da intenzivno u saradnji sa MUP-om radi na suzbijanju i lociranju grupe čiji članovi vrše krivična dela prevare usmerena protiv starijih građana Vranja.

Prema do sada prikupljenim podacima, izvršioci su strani državljani, koji upućuju telefonske pozive u kojima žrtvama govore da su njihovi najbliži srodnici doživeli tešku saobraćajnu nesreću, predstavljajući se kao policajci i lekari, dok često u pozadini druga osoba plače i zapomaže imitirajući glas povređenog.

Tužilaštvo je u saradnji sa policijom već lišilo slobode više lica koja su delovala kao kuriri ove grupe i protiv njih se već vode hitni krivični postupci.

U Vranju je određeno zadržavanje za troje osumnjičenih, oštećeno je 10 sugradjana, a za dvojicom okrivljenih se intenzivno traga, dok je bilo najmanje 18 pokušaja ovog krivičnog dela.

U saopštenju se dodaje da su slični slučajevi zabeleženi i u Leskovcu i Nišu.

"Apelujemo na građane da u slučaju prijema ovakvih poziva odmah prekinu vezu, kontaktiraju članove svoje porodice i slučaj bez odlaganja prijave nadležnoj policijskoj stanici na broj 192", poručuju iz tužilaštva.

Napominju da službena lica niti državni organi, policijski službenici, lekari, ni pod kojim okolnostima i nikada na taj način ne pozivaju građane telefonom, niti saopštavaju tako tragične vesti, niti pak traže novac za navodne operacije.

"Zbog svega navedenog, još jednom apelujemo na građane da se suočavamo sa izuzetno bezobzirnim oblikom kriminaliteta, gde se svesno piljaju naši najstariji i naranjiviji sugrađani, te koristeći njihovu brigu za decu i unuke izvršioci ovih krivičnih dela im u stanju šoka bukvalno otimaju untedjevinu", naglasili su iz tužilaštva i ukazali da je neophodno da članovi porodice razgovaraju sa starijim roditeljima, bakama i dekama i upozore ih na ovu pojavu.

Autor: D.S.