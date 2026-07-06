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MUP se upravo oglasio upozorenjem zbog uznemirujuće prevare: Odmah prekinite razgovor i zovite bližnje, a onda i policiju

Izvor: Blic.rs, Foto: Unsplash.com ||

Na području Policijske uprave u Novom Sadu, u prethodnom periodu, učestale su prijave građana da ih nepoznate osobe pozivaju telefonom predstavljajući se kao zdravstveni ili humanitarni radnici i traže im novac kako bi pomogli članovima njihovih porodica koji su, kako tvrde, povređeni u saobraćajnim i drugim nezgodama, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policija, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, intenzivno radi na rasvetljavanju ovih događaja i identifikaciji osumnjičenih.

"Apelujemo na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da ukoliko ih neko pozove i na ovaj ili sličan način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice", saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Takođe, iz MUP-a pozivaju građane da ukoliko ih nepoznate osobe pozovu i traže im novac dođu u Policijsku upravu u Novom Sadu, najbližu policijsku stanicu ili da prijave na broj telefona 192.

Autor: S.M.

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