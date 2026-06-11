MUP SE HITNO OGLASIO: Važno obaveštenje za sve građane, tiče se SMS poruka!

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorava građane da su u prethodnom periodu zabeležene "SMS" i "iMessage" poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni.Obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima se dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.

Posebno ukazujemo da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih brojeva ili naloga koji nemaju nikakve veze sa državnim institucijama, što je jedan od prvih pokazatelja da je reč o pokušaju prevare.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova je u prethodnom periodu identifikovala i lišila slobode državljane Narodne Republike Kine koji su sa teritorije Republike Srbije slali slične fišing poruke korišćenjem specijalizovanih uređaja za masovnu distribuciju SMS poruka. Aktuelna kampanja predstavlja novu iteraciju ovih prevara, pri čemu se poruke uglavnom šalju sa brojeva registrovanih u inostranstvu.

Apelujemo na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, ne unose lične podatke, lozinke, podatke o platnim karticama i druge osetljive informacije na nepoznatim internet stranicama, kao i da obrate pažnju na internet adrese koje nisu u vlasništvu državnih institucija.

Građani koji prime ovakvu ili sličnu poruku treba da je obrišu i prijave putem Nacionalne platforme za prijavu visokotehnološkog kriminala „Sajber straža“ na adresi sajberstraza.gov.rs.

Ukoliko sumnjaju da je reč o prevari, preko platforme mogu dostaviti spornu poruku, internet stranicu ili drugi sadržaj na proveru i dobiti stručnu procenu rizika.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima sve mere radi otkrivanja i procesuiranja lica koja zloupotrebom imena državnih institucija pokušavaju da prevare građane i pribave protivpravnu imovinsku korist."

Autor: D.Bošković