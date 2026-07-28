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Horor! Ugušio se dok je jeo lubenicu: Mladiću komad voća zapeo u grlu

Izvor: Alo.rs, Foto: Pink.rs ||

Nesrećni 32-godišnjak hitno je prebačen u klinički centar u Prištini nakon što mu je komad lubenice blokirao disajne puteve - uprkos lavovskoj borbi lekara, mladiću nije bilo spasa, a u slučaj se uključilo i tužilaštvo za teška krivična dela

Jedan mladić iz Kosova Polja preminuo je nakon što se, prema sumnjama, ugušio tokom obroka.

Kako se navodi, tridesetdvogodišnjak je najpre vozilom Hitne pomoći prevezen u Univerzitetski klinički centar Kosova (UKCK), pošto se sumnjalo da mu je tokom konzumiranja lubenice komad voća zapeo u grlu.

To je izazvalo ozbiljne probleme sa disanjem, prenosi portal „Bota Sot“.

Uprkos naporima medicinskog osoblja, dežurni lekar je oko 14.15 časova konstatovao njegovu smrt.

Nakon prijave iz UKCK-a, na lice mesta izašle su nadležne policijske ekipe, a o slučaju je obavešten dežurni tužilac Odeljenja za teška krivična dela.

Autor: A.A.

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