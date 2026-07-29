RAZBIJENA ŠEMA TEŠKA 37 MILIONA! Preko fantomskih poslova oštetili državu, uhapšeni osumnjičeni među kojima i žena

Policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih, dok su još dvojica, koji se već nalaze u pritvoru, obuhvaćeni krivičnom prijavom zbog sumnje da su preko fiktivnih faktura i pranja novca oštetili budžet Srbije za oko 14,9 miliona dinara.

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom upravom, Sektorom poreske policije, uhapsili su J. Č. (38) iz Šapca i Z. T. (48) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela poreska prevara, poreska utaja i pranje novca.

Istom krivičnom prijavom u redovnom postupku, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, biće obuhvaćeni i N. K. (33) i B. T. (48) iz Beograda, koji se nalaze u pritvoru na osnovu ranije podnetih krivičnih prijava za ista krivična dela.

– J. Č. i Z. T. se sumnjiče da su, od decembra 2024. do februara 2025. godine u svojstvu odgovornih lica dva privredna subjekta, na osnovu fiktivno izdatih faktura, vršili prenose novca u ukupnom iznosu od 37.428.000 dinara na račune privrednih društava u kojima su odgovorna lica N. K. i B. T. – navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako se sumnja, N. K. i B. T. su novac dalje preneli na lični račun N. K. koji je taj novac podigao u gotovini.

Na ovaj način osumnjičeni su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 37.428.000 dinara, dok je budžetu Republike Srbije, neplaćanjem poreskih obaveza, naneta šteta u iznosu od oko 14.920.000 dinara.

J. Č. i Z. T. je određeno zadržavanje do 48 časova, i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije.

Oglasilo se i tužilaštvo

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su u periodu od 1. decembra 2024. godine do 28. februara 2025. godine, osumnjičeni Z. T., kao odgovorno lice privrednog društva „BEE IT“, a J. Č., kao preduzetnik, podnosili poreske prijave neistinitog sadržaja u kojima su neosnovano iskazivali pravo na povraćaj PDV po osnovu fiktivnih faktura o navodnom izvršenom prometu usluga sačinjenih od strane osumnjičenih N. K. i B. T. – prema kojima su krivični postupci u toku.

– Po prethodno pomenutim fiktivnim fakturama, umanjili su oporezivu dobit na osnovu neosnovano uvećanih troškova poslovanja i izbegli obračun, prijavu i plaćanje poreskih obaveza, i to poreza na dobit pravnih lica. Na ovaj način Z. T. je oštetio budžet Republike Srbije za ukupan iznos od 4.963.756,00 dinara, a osumnjičena J. Č. za ukupan iznos od 5.876.840,00 dinara – navode iz tužilaštva i dodaju:

– Po istim fiktivnim fakturama je osumnjičeni Z. T. sa tekućeg računa privrednog društva izvršio isplatu ukupnog iznosa od 19.928.097,46 dinara, a osumnjičeni J. Č. sa tekućeg računa preduzetničke radnje iznosa od 17.500.000,00 dinara na tekuće račune svojih navodnih dobavljača, privrednih društava iz Beograda, dok su odgovorna lica tih privrednih društava, osumnjičeni N. K. i B. T., po prijemu tog novca, sa znanjem da isti potiče od kriminalne delatnosti, izvršili njegovu konverziju i prenos, u nameri da time prikriju nezakonito poreklo imovine, neosnovanim bezgotovinskim transakcijama na lični račun osumnjičenog N. K.

Autor: D.S.