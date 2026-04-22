Piroćancu zaplenili 439 kilograma rezanog duvana: Sumnja se da je budžet oštećen za 4,8 miliona

Oštetili budžet Republike Srbije za oko 4.850.000 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinaciji, Službe za suzbijanje kriminala, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv D. M. S. (64) iz Pirota, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla i zaplenila ukupno 439,4 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i potrebnih dozvola, namenjenih daljoj prodaju i na taj način oštetio budžet Republike Srbije za oko 4.850.000 dinara.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Hronika

Nastavak akcije 'AKCIZA': Zaplenjena ogromna količina duvana, budžet oštećen za više od tri miliona dinara

Hronika

UDARNO! Uhapšena grupa od 16 osoba! Oštetili budžet Srbije za skoro 200 miliona dinara

Hronika

Pao švercer u Pirotu: Oštetio budžet za skoro 3 miliona dinara, policija zaplenila 450 paketa rezanog duvana

Hronika

Šest osoba saslušano zbog MILIONSKE PREVARE: Evo za koji iznos su oštetili budžet

Hronika

OTKRIVENI SVI DETALJI PREVARE: Muljao sa POREZOM, pa oštetio budžet Srbije za 113 MILIONA DINARA!

Hronika

PETORO UHAPŠENO U KRAGUJEVCU! Preko lažnih računa pribavili više od 80 miliona dinara! Evo kako je funkcionisala šema