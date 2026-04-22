Piroćancu zaplenili 439 kilograma rezanog duvana: Sumnja se da je budžet oštećen za 4,8 miliona

Oštetili budžet Republike Srbije za oko 4.850.000 dinara.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala u koordinaciji, Službe za suzbijanje kriminala, UKP, u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu, podneće krivičnu prijavu protiv D. M. S. (64) iz Pirota, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Policija je prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla i zaplenila ukupno 439,4 kilograma rezanog duvana bez dokaza o poreklu i potrebnih dozvola, namenjenih daljoj prodaju i na taj način oštetio budžet Republike Srbije za oko 4.850.000 dinara.

Autor: Iva Besarabić