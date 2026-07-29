Pančevačka policija zaplenila više vrsta narkotika, uhapšena dvojica tinejdžera

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su K. Đ. (2007) i N. D. (2008) iz Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresu stana i drugih prostorija u Pančevu u kojem su se nalazili osumnjičeni pronašla oko 723 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 18 grama materije za koju se sumnja da je hašiš, oko 10 grama praha za koji se sumnja da je kokain, vagicu za precizno merenje, mobilne telefone i novac u domaćim i stranim apoenima za koji se sumnja da je stečen prodajom droge, kao i gasni pištolj sa pripadajućim okvirom. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Pančevu.

Autor: S.M.