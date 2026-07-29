AKTUELNO

Hronika

VREBALI DECU NA INTERNETU! Policija pohapsila PEDOFILE širom Srbije u nastavku akcije 'Armagedon'

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com, Pink.rs, Tanjug ||

U nastavku akcije „Armagedon“, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom za grad Beograd, PU Valjevo, PU Novi Sad, PU Sremska Mitrovica i PU Niš, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, uhapsili su pet osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Uhapšeni su I. M. (1974) iz Beograda, V. L. (1977) iz Valjeva, B. L. (1989) iz Novog Sada, D. O. (1967) iz Sremske Mitrovice i S.Đ. (2002) iz Niša.

- Sumnja se da su navedena lica putem interneta, u dužem vremenskom periodu, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe, tako što su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloletnim licima, od kojih su zahtevali i pribavili fotografije i video materijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni - piše u saopštenju.

Takođe, osumnjičeni su putem aplikacija Telegram i specijalizovanih čet aplikacija razmenjivali materijale nastale seksualnom eksploatacijom dece na internetu.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, pronašla računare i računarsku opremu, u kojima su uvidom, pronađene fotografije i video zapisi nastali seksualnom eksploatacijom dece.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom ističe da bezbednost dece predstavlja apsolutni prioritet u radu Službe za borbu protiv Visokotehnološkog kriminala, koja po ovim slučajevima postupa svakodnevno, kroz pojedinačne prijave i nacionalne i međunarodne akcije. Svaka prijava koja ukazuje na moguće ugrožavanje bezbednosti maloletnih lica razmatra se sa najvišim stepenom hitnosti.

Ovu činjenicu potvrđuju i rezultati rada ostvareni tokom 2025. i 2026. godine, kada je uhapšeno 75 lica osumnjičenih za krivična dela na štetu dece u digitalnom okruženju, od kojih su brojni slučajevi direktno ugrožavali bezbednost dece kada su online predatori stupali u neposredan kontakt sa svojim žrtvama.

Kroz blisku saradnju sa nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu, nastaviće se aktivnosti na brzom otkrivanju, identifikaciji i hapšenju počinilaca, sa ciljem da internet prostor bude bezbedniji za svako dete.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#MUP

#Policija

#Pritvor

#armagedon

#pedofili

#rotacija

POVEZANE VESTI

Hronika

SEDAM PEDOFILA IZA REŠETAKA! Velika akcija policije u Beogradu, Nišu, Somboru i Novom Sadu: Pronađeni brojni DOKAZI

Hronika

Oglasio se MUP o hapšenju predatora sa TikToka: OVO SVI DETALJI SLUČAJA KOJI JE ZGROZIO JAVNOST

Hronika

PRETIO DEVOJČICI DA ĆE OBJAVITI NJENE SLIKE! Uhapšene dve osobe zbog dečije pornografije

Politika

OGLASIO SE MUP NAKON HAPŠENJA MUŠKARCA KOJI JE PRETIO ALEKSANDRU VUČIĆU Osumnjičenom određeno zadržavanje, podneta i krivična prijava

Hronika

UHAPŠEN MALOLETNIK ZBOG POKUŠAJA IZNUDE OD 2.000.000 EVRA: Tražio novac od vlasnika poslovnih objekata u Beogradu

Hronika

ISKORIŠĆAVALI MALOLETNIKE ZA PORNOGRAFIJU: U nastavku akcije 'ARMAGEDON' uhapšeno šest osoba