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Uhapšena dvojica na granici sa Crnom Gorom: Pokušali da unesu OVO u Srbiju, reagovala policija (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, pink.rs ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, pronašli su danas, na Graničnom prelazu Špiljani, na ulazu u Srbiju, u dva automobila kojima su upravljali državljani Crne Gore I. K. (1960) i Š. K. (1998), dva konvertabilna oružja sa ukupno 94 pripadajuća metka.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, protiv osumnjičenih će pripadnici Policijske uprave u Novom Pazaru podneti krivične prijave u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Autor: Pink.rs

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