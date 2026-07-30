PRVE SLIKE SA MESTA JEZIVE NESREĆE KOD INĐIJE! Automobil sleteo sa puta, jedna osoba POGINULA (FOTO)

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se kod uključenja na auto-put Beograd-Novi Sad, u blizini naplatne rampe Inđija, kada je automobil izleteo sa kolovoza.

Jedna osoba je preminula na licu mesta.

Na mesto nesreće ubrzo su stigli pripadnici saobraćajne policije, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

Vatrogasci-spasioci su izvukli stradalu osobu iz vozila.

Uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog tužilaštva.

Za sada nije poznato da li je muškarcu pozlilo tokom vožnje, nakon čega je sleteo sa kolovoza, ili je smrt nastupila kao posledica saobraćajne nesreće.

Autor: Iva Besarabić