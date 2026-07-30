PRVE SLIKE SA MESTA JEZIVE NESREĆE KOD INĐIJE! Automobil sleteo sa puta, jedna osoba POGINULA (FOTO)

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se kod uključenja na auto-put Beograd-Novi Sad, u blizini naplatne rampe Inđija, kada je automobil izleteo sa kolovoza.
Jedna osoba je preminula na licu mesta.
Na mesto nesreće ubrzo su stigli pripadnici saobraćajne policije, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.
Vatrogasci-spasioci su izvukli stradalu osobu iz vozila.
Uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog tužilaštva.
Za sada nije poznato da li je muškarcu pozlilo tokom vožnje, nakon čega je sleteo sa kolovoza, ili je smrt nastupila kao posledica saobraćajne nesreće.
Autor: Iva Besarabić