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PRVE SLIKE SA MESTA JEZIVE NESREĆE KOD INĐIJE! Automobil sleteo sa puta, jedna osoba POGINULA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se kod uključenja na auto-put Beograd-Novi Sad, u blizini naplatne rampe Inđija, kada je automobil izleteo sa kolovoza.

Jedna osoba je preminula na licu mesta.

Na mesto nesreće ubrzo su stigli pripadnici saobraćajne policije, ekipa Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci.

Vatrogasci-spasioci su izvukli stradalu osobu iz vozila.

Foto: Pink.rs

Uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog tužilaštva.

Za sada nije poznato da li je muškarcu pozlilo tokom vožnje, nakon čega je sleteo sa kolovoza, ili je smrt nastupila kao posledica saobraćajne nesreće.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Sudar

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