Uhapšen muškarac iz Kuršumlije zbog višemilionske utaje poreza i prevare sa PDV-om

U nastavku akcije na suzbijanju sive ekonomije pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave Prokuplje, u saradnji sa Poreskom policijom Odeljenja Niš, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kuršumliji, uhapsili su I. M. (1982) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja.

On se sumnjiči da je kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Kuršumlije, od 2022. do 2025. godine u poreskim prijavama iskazao lažne podatke, čime je neosnovano ostvario pravo na povraćaj PDV-a i poreski kredit, a takođe i izbegao plaćanje poreza, i na taj način oštetio budžet Republike Srbije u ukupnom iznosu od 52.291.929 dinara.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.



Autor: D.S.