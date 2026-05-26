OŠTETIO BUDŽET ZA SKORO 5,5 MILIONA Krivična prijava za muškarca (38) iz Ivanjice zbog utaje poreza: Otkriveni detalji prevare

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, u nastavku borbe protiv sive ekonomije, podneli su krivičnu prijavu protiv R. P. (1988) iz okoline Ivanjice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja.

Osumnjičeni je kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Ivanjice, od 2020. do 2023. godine, izbegavanjem plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na prihode od obavljanja samostalne delatnosti i poreza na dohodak građana, oštetio budžet Republike Srbije za 5.280.252 dinara.

