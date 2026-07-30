Osumnjičen da je davao mito: Nastavlja se akcija protiv korupcije, uhapšen muškarac iz okoline Preševa

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su M.Ć. (1956) iz okoline Preševa, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita.

On se sumnjiči da je službenom licu Upravnih poslova, Policijske stanice Preševo koje obavlja poslove na izdavanju potvrda o prijavi prebivališta, uz podnetu dokumentaciju stavio novac sa namerom da službenik ubrza postupak rešavanja predmeta i izdavanje navedene potvrde.

Osumnjičeni je nakon hapšenja, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Autor: Pink.rs