POŽAR KOD VRBASA! Vatrogasci ugasili plamen u kući, pa pronašli telo!

Jedna osoba izgubila je život u vatrenoj stihiji u Savinom Selu

Rano jutros oko tri sata, došlo je do požara u Ulici Branka Radičevića u Savinom Selu kod Vrbasa, a jedna osoba je nastradala, piše Instagram stranica 193_ns.

- Na lice mesta izašla su dva vozila iz Vatrogasno-spasilačkog voda Vrbas. Dolaskom na lice mesta, zatečen je požar u razbuktaloj fazi, a vatra je izlazila kroz prozore objekta - navodi se u objavi na Instagram stranici 193_ns.

Kako dodaju, izgorelo je oko 50 kvadrata objekta, a pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice u jednoj od prostorija pronašli su telo nastradale osobe.

Utvrđuju se uzroci izbijanja požara.

Autor: D.B.