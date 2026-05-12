AKTUELNO

Hronika

HOROR KOD ČAČKA, VOZAČ ŽIV IZGOREO: Automobil se zapalio nasred puta, vatrogasci izvlače telo!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug video printscreen ||

U požaru koji se danas dogodio u mestu Pakovraće kod Čačka, jedna osoba je izgubila život.

Kako piše Kurir, vatra je izbila u automobilu čačanskih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Čačka prema Požegi. Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta se odvija usporeno.

- Automobil je skrenuo s puta i videli smo da iz njega dopire dim. Veoma brzo su stigli vatrogasci i ekipa Hitne pomoći - rekao je jedan od očevidaca koji je bio u koloni vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila je izgoreo i u toku je evakuacija tela iz vozila, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici privremeno obustavljen.

Na terenu su i dalje ekipe Hitne pomoći i vatrogasaca, a uviđaj koji je u toku bi trebalo da utvrdi uzrok ove nesreće.

Autor: A.A.

