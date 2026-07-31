PAS POMOGAO U RASVETLJAVANJU ZLOČINA: Dačić otkrio jezive detalje ubistva Ruskinje, turski državljanin uhapšen na aerodromu!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, Odeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su turskog državljanina K. E. (25), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo nad dvadesetosmogodišnjom ruskom državljankom, saopšteno je iz MUP-a.

Ubrzo nakon hapšenja, oglasio se i potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Posle hapšenja turskog državljanina na aerodromu “Nikola Tesla”, pozvana je Policijska brigada i policijski službeni pas je pronašao kofer sa telom ruske državljanke u kanalu Vizelj. Želim da uputim sve pohvale Policijskoj brigadi i ljudima koji obučavaju i vode službene pse - naveo je Dačić.

Kako je istakao, to je potvrda stručnog rada, posvećenosti i kontinuiranog razvoja kapaciteta jedinice.

Zato želim, uz pohvalu, i da javnost to zna i vidi. Na slici se nalazi taj službeni pas Aki i njegov vodič Vladan Kovačević. Da nije bilo ovog službenog psa, potraga za telom bi trajala satima, a možda i danima - naglasio je ministar.

Autor: D.S.