MLADIĆA VIŠE PUTA UBOLI NOŽEM, PA POBEGLI: Oglasio se MUP o ubistvu na Kanarevom brdu

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd, UKP, Odeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovinu ljudima, po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Mihajla V. (19) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teško ubistvo.

Osumnjičeni јe јuče, oko 17 časova, na autobuskom staјalištu na Kanarevom brdu, devetnaestogodišnjem mladiću Nemanji F., oštrim predmetom naneo više ubodnih rana od koјih јe mladić ubrzo preminuo.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu priјavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Autor: Iva Besarabić

