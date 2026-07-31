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POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN TURČIN ZBOG UBISTVA RUSKINJE: Priveden na aerodromu kada je pokušao da napusti Srbiju, prethodno izvršio stravičan zločin (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Turski državljanin K. E. (25) uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo Ruskinje Ljudmile Turkove Konstantinovne (27) koja nestala je u subotu, 25. jula u beogradskoj opštini Palilula.

Kako smo ranije objavili, turski državljanin se sumnjiči da je 26. jula ove godine u jutarnjim satima u iznajmljenom stanu u Borči, usmrtio dvadesetosmogodišnjakinju, a potom njeno telo spakovao u kofer i preneo ga do vodenog kanala Vizelj, gde ga je sakrio.

Zbog zločina je uhapšen turski državljanin koji je pokušao da napusti Srbiju nakon zločina.

Njega je privela Grančna policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Foto: Foto/Društvene mreže

Policijske patrole i forenzičari odmah su izašli na lice mesta u Padinskoj Skeli, gde je obavljen detaljan uviđaj. Inspektorat radi na rasvetljavanju svih okolnosti ove tragedije i utvrđivanju načina na koji je nastupila smrt.

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Autor: Marija Radić

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