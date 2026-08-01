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Policija sprečila incident u Kragujevcu: Muškarac sa hladnim oružjem priveden blizu skupa

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su danas muškarca sa inicijalima P.V., kod koga je prilikom kontrole pronađeno hladno oružje.

​Prema prvim informacijama, P.V. se u trenutku hapšenja nalazio u neposrednoj blizini blokadera koji su na toj lokaciji sakupljali donacije za svoj pokret.

Foto: Foto/MUP Srbije

​U isto vreme, na glavnom gradskom trgu u Kragujevcu bilo je organizovano i mirno okupljanje oko stotinu aktivista vladajuće stranke.

​Kako saznajemo, nadležni organi su odmah reagovali, osumnjičeni je priveden, a detalji i eventualni motivi ovog incidenta biće poznati nakon završetka policijske istrage koja je u toku.

Video: Foto/MUP Srbije

Autor: S.M.

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