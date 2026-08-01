Policija sprečila incident u Kragujevcu: Muškarac sa hladnim oružjem priveden blizu skupa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su danas muškarca sa inicijalima P.V., kod koga je prilikom kontrole pronađeno hladno oružje.

​Prema prvim informacijama, P.V. se u trenutku hapšenja nalazio u neposrednoj blizini blokadera koji su na toj lokaciji sakupljali donacije za svoj pokret.

​U isto vreme, na glavnom gradskom trgu u Kragujevcu bilo je organizovano i mirno okupljanje oko stotinu aktivista vladajuće stranke.

​Kako saznajemo, nadležni organi su odmah reagovali, osumnjičeni je priveden, a detalji i eventualni motivi ovog incidenta biće poznati nakon završetka policijske istrage koja je u toku.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: S.M.