UHAPŠEN MUŠKARAC U KRAGUJEVCU: Osumnjičen da je nožem izbo bivšu partnerku i njenog dedu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, efikasnom akcijom, uhapsili su L. B. (2003) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško ubistvo u pokušaju i teška telesna povreda.

Sumnja se da je on juče, oko 19.30 časova, u porodičnoj kući u Kragujevcu, nožem više puta ubo dvadesetdvogodišnju bivšu emotivnu partnerku i njenog šezdesetšestogodišnjeg dedu.

Takođe, sumnja se da je gurnuo i njenu sedamdesetjednogodišnju babu koja je tom prilikom pala i zadobila teške telesne povrede.

Osumnjičeni je potom pobegao vozilom, a policija ga je brzom akcijom pronašla nedaleko od kuće i uhapsila, a kod njega je nađen nož kojim je, kako se sumnja, ubo bivšu emotivnu partnerku i njenog dedu.

Povređeni su prevezeni u Univerzitetski klinički centar Kragujevac.

L. B. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

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Autor: Marija Radić